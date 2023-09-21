文旅融合是當前旅遊觀光的新趨勢，但兩岸旅遊等民間交流因政治因素，始終未能恢復到疫情前的盛況。旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋今天表示，關起門來只是政治的一種醜化動作，並批評執政黨統戰洗腦台灣人，使大家看不到大陸的變化跟進步，呼籲執政黨有點信心，不要有所限制。

由上海市政府參事室、《旺報》主辦的「數字技術推動下的文旅商傳承與發展」2023年滬台研討會在上海虹橋賓館舉行，上海市政府參事室主任莫負春、文旅局長方世忠發表致詞與主旨演講，周錫瑋在發表致詞與演講後接受記者專訪時做出上述表示。

談及對此次來上海交流的心得，周錫瑋首先指出，從政府對城市的規劃上來看，包括文化、教育、交通、環境、國際化等面向，上海的進步是方方面面的。更重要的是，上海利用自己中華文化的根，加上國際其他文化的協助跟融合，這些觀念跟做法是正確的。

周錫瑋續指，上海對自己中華文化的維護跟發揚光大，在「根的保護」上做得非常的好。他說，當地政府對城市裡所有的老房子幫忙做拉皮，街道與行人空間足夠乾淨，種了許多植物美化城市。同時，許多文化工作者在這裡有舞台，可以藉由文化工作維持生計，甚至發揮理想。

「台灣在過去一段時間，其實也做得蠻好」，周錫瑋感嘆地說，在台灣的空間很小，且金錢化、物質化的成分越來越多。或許多一點國際化的胸懷，及對所有不同文化與民族的包容，都是台灣可以向上海多學習之處。

周錫瑋認為，政府應給文化界及環保界人士多一些尊重，讓他們多參與。就他所知，最近有許多台灣的藝術家和文化工作者到上海，都有很好的舞台與穩定的收入，而上海的博物館、美術館，及政府的許多文化建設工程，都是請台灣及世界各地的專家來負責的。「這是我們將來應該要多做的」。

兩岸在旅遊等民間交流上仍面臨種種限制。對此，周錫瑋直言，關起門來只是政治的一種醜化動作，是因為有人希望台灣人不要到大陸來看大陸的進步，也不希望大陸人到台灣來看到政治惡鬥之下的退步。

他進一步批評民進黨一直在講大陸統戰台灣，「我覺得民進黨才是統戰洗腦所有的台灣人」，讓台灣人看不到世界上所有的變化跟進步，特別是大陸的發展。他希望民進黨有點信心，「門要打開」，不要有所限制，讓全世界的人都可以到台灣，台灣也可以到全世界所有的地方。

鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選，是否會對明年總統大選選情造成衝擊？周錫瑋直言，自己始終認為在野只能有一組最強的人馬，才有贏過民進黨總統參選人賴清德的可能性。「如果有些人想出來參選又贏不了，又沒有辦法符合人民的心願讓民進黨下台，那我覺得這個人的想法是有問題的」。