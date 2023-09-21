作家李昂昨在臉書稱身體不適，搭捷運卻遇到3位年輕人不讓座，點名台北市長蔣萬安應明訂博愛座的使用方式，引發網友論戰。而知名律師呂秋遠也發文對此事表達觀點，直批李昂公審並發出高中生照片的舉動很可怕：「散發出莫名的腐敗味。」

李昂昨日發文透露，自己坐上往淡水往台北的方向的捷運需要座位，請了三個坐在博愛座的年輕人，沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼！」貼文底下，有網友留言寫道，「老師，也許她們可能都是孕婦吧。」李昂則回覆該網友，「親愛的，中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜。而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的（話）也可以告訴我，我絕對不會為難她。」只是，似乎有不少人不認同李昂的回應，在該留言按「怒」。

呂秋遠律師看到李昂的回應，驚呼：「這種行為，散發出莫名的腐敗味。」他指出博愛座，是給有需要的人不是給老人，「而『需要』這件事是主觀的，不是客觀的。」只要覺得想坐，就可以去坐，「付同樣的票價，只看先來後到，誰在看年紀？」更舉例該年輕人可能已經快被課業、補習、熬夜上班壓垮，老年人可能體力比我還好，羅馬尼亞硬舉可以一百公斤，直言：「累，這種事，誰在看年紀？」

呂秋遠律師指出，這件事最可怕點在於「她把當事人的照片放在網路上公審，只因為她沒坐到『博愛座』」，並在底下的留言裡，嘲弄對方可能是中學生懷孕，「她曾經是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成『以懷孕來嘲弄對方』的霸凌者？」呂秋遠律師最後也感嘆表示，以她的身份地位，「真的，累了就先別出門。」若有點錢的話，直接搭計程車即可，直言：「至於公共交通工具要怎麼定義博愛座，不用問蔣萬安，問問她自己就好。」