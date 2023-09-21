71歲的作家李昂20日搭捷運，遇到3名年輕人不願禮讓博愛座， 生氣發文公審引發討論。日前也有一名女學生分享，下課後太累在捷運的博愛座上打瞌睡，突然有人踢她膝蓋，醒來見到是名阿伯，趕緊讓座，沒想到阿伯邊坐邊嗆她「我就是故意踢妳的！」

原PO在Dcard提到，日前下課跟朋友約在信義區吃飯，搭捷運時人多站太久，看到博愛座就先坐了，想說看到老人再讓位，沒想到她坐到打瞌睡，此時突然有人踢她膝蓋，抬頭看見是一名年約60歲的阿伯抓著扶手站在她前面，馬上驚醒讓位，並說「阿伯不好意思沒注意到，來！你坐這裡」。

原PO說，阿伯一邊坐下一邊嗆她，「我就是故意踢妳的！還不趕緊起來讓座」，眼神上下打量她，態度非常不友善，讓原PO頓時覺得很丟臉，但心想自己又沒做錯事，明明往旁邊走幾步的博愛座也有空位，看她是女生好欺負嗎？不確定到底是不是她的問題。

貼文曝光後許多網友力挺原PO，「不是妳的問題，老人很多這樣的，不用想太多」、「博愛座是給有需要的人都可以坐，不是老人專屬好嗎」、「如果我被踢，我真的不會起來了，會說我身體不舒服不能讓座！對這種沒禮貌的人真的不需要客氣」，還有人安慰原PO，「辛苦妳了，在公開場合被那樣講，心情肯定很不舒服，是他沒水準，別放在心上」。