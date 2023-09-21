圖為陳進興挾持南非武官卓懋祺領養的7個月大幼兒，獲釋時由時任台北市刑大大隊長侯友宜（中）抱出官邸。（本報資料照片）

圖為1997年11月19日，警方圍捕嫌犯陳進興。(資料照)

圖為1997年12月30日，南非駐華武官卓懋祺返國前夕，向侯友宜辭行，並表達謝意。(資料照)

國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日參加僑宴時，在1997年「南非武官狹持事件」中，被時任台北市刑大大隊長的侯「抱」出來的小嬰兒查克Zach，驚喜現身相挺，兩人在台上相擁，全場動容。回顧當年圍捕要犯陳進興時，侯友宜僅著防彈衣進入官邸與之周旋，之後抱著小嬰兒出來，這1幕讓守在電視前的全國民眾，留下深刻記憶。

如今當年的小嬰兒已經26歲，在美國僑宴中與侯友宜在台上相擁。查克對侯表示，「你對我非常重要，沒有你我就不會在。」查克受訪時表示，是透過媒體得知侯要來舊金山，所以才出席這場晚宴，他認為侯是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。

回顧「南非武官狹持事件」是發生在1997年11月19日，當年陳進興、高天民、林春生擄殺白曉燕，還性侵多名無辜女子一路逃亡，在警方全力追捕下，陳進興最後竟闖進南非大使館武官官邸，挾持武官卓懋祺一家五口。

當天清晨5點左右，陳進興在武官官邸內一家接一家和電視台連線。隨後侯友宜戴著頭盔，身穿防彈背心衝到官邸車庫前，向對講機高喊：「阿進仔！電話掛了啦！不要再和記者談啦，讓我打進去一下，我都打不進去，在外面站三、四個小時。」

當時，陳進興的太太張素真一家人已在指揮所已等待了一夜，陳進興仍拿不定主意要不要見自己的家人。到上午十點十八分，侯友宜又向著對講機喊話。他半用埋怨口吻問陳進興：「你是不是把電話拿起來了？」「讓你太太進去好不好？」獲得陳進興答應。隨後張素真和她所稱的「貴人」陳太太，由侯帶入一樓，從落地窗爬入屋內。進去前，張素真幾乎用如泣如訴的聲調喊說：「阿進仔，是我啦！阿真啦！我不會來害你！我帶了錄音機，要把我受的冤屈都說給你聽。」

中午12時左右，南非武官領養的嬰兒被侯友宜抱出來了。但這時警方也連絡不上陳進興，在窗台呼喊也無反應。未料張素真卻用大哥大打電話給李濤，公開喊冤，讓談判情勢益加複雜。

到了下午二點十分，挾持時間已逾十八小時，侯友宜再度走出官邸，透露陳進興原本已允諾棄械投降，卻又反悔指名要和律師身份的謝長廷面對面談判，條件是要謝應允擔任其辯護律師，警方只好緊急聯繫謝長廷，並讓謝進入屋內。

到了下午4點30分，謝長廷與武官的12歲次女克莉絲汀走出官邸。5點50分，謝長廷、葉耀鵬和張素貞的好友陳太太出來，並帶出兩把槍。直到晚間7點55分，侯友宜再度進入官邸，隨後陳進興交出最後一把手槍棄械投降，穿著西裝外套，留有鬍子的陳進興在張素真陪同下由正門走下隨即帶走。而這也是台灣治安史最驚心動魄的一天。