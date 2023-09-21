中國新聞網21日報導，「假日期間火車票疑似漲價」話題，近期隨黃金周預售票開賣引發關注。大陸國鐵集團解釋，主要是動車與高鐵票價採差異化浮動，平日票價為定價打折後的折扣價。

據指出，2015年大陸修改了中國《鐵路法》和《中央定價目錄》，規定動車組列車票價由鐵路運輸企業依法自主制定。當前，動車組列車票價按規定分為公布票價和執行票價，公布票價是指無折扣的全價票票價，是執行票價計算的基礎；執行票價是實際發售車票的票價，執行票價不高於公布票價。

近年來，鐵路運輸企業逐步推行了動態化、差異化的浮動定價機制，主要依據市場供求、競爭比價和客流規律等，以公布票價為上限，分季節、分時段、分席別等實行有升有降、靈活折價的執行票價浮動策略，目的是以市場化手段更好地滿足旅客不同的出行需求。

比如：北京至深圳的D927次動臥列車，動臥上鋪的公布票價是2264元（人民幣，下同）。，折扣力度不同，執行票價會有不同幅度的浮動。通過鐵路12306查詢，該車次9月28日動臥上鋪票價是1860元，折扣約82折；而9月25日動臥上鋪票價是1150元，相當於5折。