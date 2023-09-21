根據韓國官方數據，受到景氣不確定的影響，需求仍然低迷之下，韓國第2季智慧型手機出貨量，年減超過13%，只有280萬支左右。不過，價位高的高階產品依然搶手，像是三星Galaxy Ultra系列、蘋果iPhone Pro以及Pro Max等，售價至少800美元的出貨量卻年增18.7%，韓國高端手機占總出貨約57%。

21日，起亞推出迷你純電Ray以饕車主。起亞表示，Ray配備35.2 kWh磷酸鐵鋰（LFP）電池，充一次電可跑233公里。小巧可愛的Ray售價為2,700萬至3,000萬韓元，約20,200至22,000美元。根據韓國不同的區域，若扣掉政府的補助，只賣2,100萬至2,500萬韓元之間。

新產品沒激勵起亞股價，一度大跌2%左右，母公司現代汽車也跌1.54%。權值電子股的三星電子跌0.72%，SK海力士更是大跌2.12%。韓元兌一美元在1339.8價位附近，韓元貶值9.7元。