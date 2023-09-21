分析師表示，現在聯準會已確定保持利率不變，今年底之前應該還會再升息一次，這與先前市場預估的一樣，再來就是等日本央行22日政策利率的決定。

日股走跌是受美股收黑的影響，主要是科技股太弱，例如東京威力科創跌1%左右，愛德萬測試更是大跌2.65%。

個股消息方面，在軟體銀行旗下的Arm上周新掛牌之後，信評單位標普全球評級（S&P Global Ratings）也將軟銀的信用評等，從穩定上修至正向，因為軟銀的投資組合流動性可望大幅改善，預估將持續到明年左右。不過，軟銀盤中股價疲弱，一度大跌2.3%左右。

日本東芝指出，在自己高達約140億美元被收購的交易中，私募股權基金JIP（日本產業夥伴）已拿下78.65%的東芝股權。由於JIP已手握東芝近7成的股票，故把東芝從東京交易所下市應是木已成舟，剩下的只是時間問題而已。東芝股價受到激勵，一度逆勢上漲0.15%。