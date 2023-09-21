陳姓男子詐騙從事銷售淨水礦物粉的友人謝姓男子，謊稱自己認識前議長曾麗燕的弟弟，可取得高市水利局的標案，還揚言謝男若不付疏通費就找槍手對付他。謝男前後拿出703萬元，直覺遭詐騙而報請調查局偵辦。高雄地院依恐嚇、詐欺取財罪判陳男2年6月，可上訴。

陳男2021年1月某日與謝男、另名黃姓友人閒聊時，謊稱自己認識前議長曾麗燕的弟弟「小汪」，只要花60萬元，就能取得水利局招標的淨水工程。謝男表示，想要得標後再付錢，引發陳男不滿。

陳男先到謝男住家外拍攝照片，接著又到左營高鐵站拍照，透過黃男傳給謝男，表示自己找了2名槍手要到謝男住家開槍。黃男轉告謝男，謝男嚇到當天就先交付6萬元現金息事寧人，隔月便將60萬元現金交給陳男。

陳男食髓知味，2021年3月又謊稱水利局「第七科」科長想針對標案收取450萬元賄賂，陳男要謝男負擔270萬元，謝男不疑有他，又乖乖付帳。

事隔兩個月，陳男故作驚慌、打給謝男，表示市府政風處逮到他們使用不實礦物粉，已報請司法機關偵辦，為了保護兩人，他必須要請律師，花費7萬2000元要謝男買單，謝男分兩次將款項匯入陳男指定帳戶。

2021年6月，陳男再度打給謝男，表示自己遭到司法機關偵辦，為了脫身，必須找人頭頂罪，需花費360萬元，謝男害怕之餘，還是乖乖付出現金和支票。

謝男前後共花了703萬元，但懷疑遭陳男自導自演詐騙，於是報警調查局高雄市調處偵辦。調查局人員傳喚陳男到案，也找來前議長曾麗燕的胞弟，另向市府水利局查證，發現陳男滿口謊言，把謝男當提款機，最後將陳男移送高雄地檢署偵辦。檢方依據相關事證，依法將陳男起訴。

高雄地院法官審酌相關證人證詞，認定陳男恐嚇、詐欺取財屬實，審酌陳男已拿出180萬元與謝男和解，判陳男2年6月，可上訴。