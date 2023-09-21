Fox News interview with Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman: "If they (Iran) gets one (nuclear weapon), we have to get one." pic.twitter.com/QTldRk5zpw — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 20, 2023

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼接受美國電視台訪問時表示，沙國正穩步推進與以色列關係正常化，並警告如果伊朗取得核武，「我們也必須要有」。

路透社報導，當被問及沙烏地阿拉伯與宿敵以色列即將舉行會談，有望達成具里程碑意義的外交協議進展時，沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天在美國福斯新聞頻道（Fox News）播出的訪談中表示，「我們每天都離目標更近了」。

與此同時，美國總統拜登正努力斡旋，試圖讓這兩個地區強國冰釋前嫌。以色列和沙烏地阿拉伯都是華府在中東地區的親密盟友。

關係正常化是這場複雜談判的核心，此外還包括美國的安全保證、沙國尋求民用核援助等，以及以色列可能對巴勒斯坦問題做出讓步。

詢及採取何種舉措才能使兩國關係正常化時，沙爾曼表示，「對我們而言，巴勒斯坦問題非常重要，我們必須解決這點。我們現已制定了良好的談判策略」。

沙爾曼以英語表示：「我們必須探索所有可能性。我們希望能改善巴勒斯坦人的生活，並幫助以色列成為中東一員。」

沙爾曼也對沙、以兩國共同敵人伊朗可能取得核武表示擔憂，美國近年也不斷遏止伊朗發展核計畫，但德黑蘭始終否認研發核武。

沙爾曼：「這是個糟糕的行為。一旦動用核武，就必須與全球其他勢力進行一場大戰。」

沙爾曼談到伊朗有朝一日若取得核武時說：「考量到安全因素及中東力量平衡，如果他們取得核武，我們也必須要有。但我們不願看見這種情況發生。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天指責沙烏地阿拉伯尋求與以色列關係正常化，背叛了巴勒斯坦。

萊希說：「我們認為，中東地區國家與猶太復國主義（Zionist）政權建立關係，就像是在巴勒斯坦人民和巴勒斯坦抵抗運動背後捅刀。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120921