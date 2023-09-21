日本首相岸田文雄今天表示，尚未確定與中國國家主席習近平在今年舉行會談，但重視跟反對福島「核處理水」排海的中國展開對話。

日本共同社報導，在美國參加聯合國大會的岸田今天表示，持續要求中國做出負責任的行動並對話，「在共同的課題上合作」，希望透過各種層級密切交換意見。

岸田同時主張，日本的政策一直是透過雙方的努力推動建設性且穩定的關係。

另外，岸田昨天在聯合國大會總辯論上並未提及福島「核處理水」排海議題。日本政府相關人士透露，此舉是在要求中國解除日本水產品的進口禁令方面，避免過度刺激中國。

日本8月24日排放福島第一核電廠的「核處理水」入海，引發中國不滿及反制。中國政府當天以維護食安等理由宣布全面禁止日本產的水產品進口。

日本政府主張日本將「核處理水」排放入海是根據國際標準做好安全上的萬全措施來實施，要求中國政府撤銷水產禁令。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1120921