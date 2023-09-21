高市苓雅區武廟路鄰居砍殺夫妻事件，兩稚兒一夕間變成孤兒，讓外界相當心疼，社會局透露，由於孩子和父母親關係緊密，尤其跟母親非常親密，在殯儀館時2稚兒不時想再次擁抱媽媽，令人動容。目睹雙親被砍殺後，原本活潑的2兄弟變得沈默安靜，心理諮商師才建議2人透過畫作，表達內心的情緒。

社會局指出，目前2名孩童已接受過2次由專業心理師做心理諮商，地檢署檢察官考量2名孩童心理狀況，並經討論後，決定不以傳訊方式製作筆錄，下周改由社會局安排專業醫療團隊（精神科醫師、心理師）協助詢訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，以鞏固孩子們的證詞，同時維護孩子的權益。

社會局透露，兩稚兒目擊父母親遇害，一夕間變成孤兒，讓外界相當心疼，尤其親人非常不捨，爺爺、奶奶則主動提出要求撫養照顧，家屬希望能讓2名孩童於父母9月23日公祭日前，多陪伴雙親大體守靈，2人因此暫停就學，待喪葬結束告段落後，2兄弟將轉學，隨爺爺、奶奶回到花蓮定居。

社會局表示，2兄弟之後將更改由爺爺、奶奶當監護人，對於2稚兒的生活需求，其中教育費已有著落，將由一名慈善家認養，協助2孩童教育到大學畢業。

社會局指出，至於2稚兒的父母喪葬費、法律補助等生活費用，社會局有開設「社會救助金專戶」，註明「指定捐助羅氏兄弟」，目前已接獲不少善心人士來電詢問。https://booking.kcg.gov.tw/donate/