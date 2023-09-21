苗栗縣通霄鎮1家煉鋼廠17日傳出工安意外，61歲余姓工人因為要清理廢棄爐渣，疑似不慎跌落高溫1千多度的電爐中，當場被燒死只剩骨骸，經查業者除未達安全作業流程遭罰，縣府稽查也發現業者有違反超時工作、一例一休等情事，縣府將依法加重處罰。

針對余姓工人所發生憾事，勞動部中區職業安全衛生中心到場檢查，發現死者作業區域屬於高風險地帶，但余男當時獨立作業，且未配戴防止掉落安全帶等設備，目前已先勒令該作業區域停工，並開罰3到30萬元，同時要求改善。

另外，縣府勞工及青年發展處今也派員前往該煉鋼廠稽查勞動條件，經調閱該煉鋼廠今年6到8月期間相關資料，發現業者有讓多名勞工超時工作、違反一例一休、未依規定給付加班費及國定假日出勤工資短少等情事，違反勞動基準法多項規定。

經查該煉鋼廠去年度已因超時工作、違反一例一休及未依規定給付加班費情事，已遭勞青處3度開罰，合計16萬元。縣府勞工及青年發展處表示，本次將視相關違規情節，依法加重處罰，並令其立即改善，以維勞權。