新竹市寡婦樓都更案鬧得沸沸揚揚，昨市府開記者會澄清後，今又有名嘴質疑環評主持人兼委員解鴻年是昇益開發多年的獨立董事。對此，新竹市長高虹安今表示，解鴻年長年擔任竹市各項委員會委員，在林智堅時期也被聘用，怎到她任內就變跟建商勾結，也強調環評小組會議是都審前的準備工作，都審會甚至還沒開始，不該無限上綱。

高虹安今出席市府活動，她說自己要幫解鴻年澄清，他本身是都市計畫專業，而且他在新竹市各項都市計畫、都審，或者在環評委員會，長年來都擔任各項委員會的委員，「這不是我說了算，由我來澄清也有點奇怪」。

高虹安也拿出過去的公文，指過去前市長林智堅時期，解鴻年就已被聘為環評委員會的委員，也請大家相信學者的專業，不容被質疑，解身為都市計畫跟環評相關委員，長年都有被聘任，強調林智堅時期也有。

她也拿出照片，指出不只林智堅市府肯定學者專家，2021年3月解鴻年也與民進黨立院總召柯建銘、鄭宏輝等人合照，當時就大新竹區域發展議題，也跟解鴻年共同開過記者會。

高虹安說，解鴻年當時在民進黨眼中是都市計畫專業的學者委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，怎麼就成了跟建商勾結的人？她也有感而發，對於最近的新聞，如果大家不了解，可以來跟市府詢問。

高虹安說，像是昨天記者會上已經將相關時序內容清楚呈現，她指這些不是住在新竹市的名嘴，對於委員聘任不熟悉，但這些委員過去在地方上，確實對都市計畫有長足的建議跟貢獻，並不是高虹安任內才被聘任。

高虹安也說，這些內容需要嚴正澄清，盼不要帶給學者專家困擾，而把原本在民進黨很多政治人物都認為是學者專家的人，突然因為政治操作，而變成跟建商勾結、做「極音速開發」的人，她認為這對學者專家是很大的侮辱。

高虹安也強調，這些環評小組的會議，是在環保局內部，先就都審會議之前的準備工作，從公文中也可發現，公文裡其實是局長代為決行，環評小組相關的會議紀錄內容，甚至在都審會都還沒入案、還沒開始，盼不要將環評小組會議無限上綱到，好像都審都已經通過，也怒批這兩件事完全是偷換概念。

高虹安說，她在第一時間就跟環保局確認，這些小組會議都是在環保局內部，依法不需向市長報告或請示，只有在進到府一層的都審會議時，才會正式進到都審程序，所以也再次澄清，盼外界不要再錯誤影射，對市府同仁、學者專家都是莫大的傷害。