進口蛋爭議越演越烈，農業部長陳吉仲19日召開臨時記者會為造成社會紛擾道歉，當晚8點則在臉書寫下2000多字長文並表示「我決定請辭」。對此，有份最新調查顯示，89%網友對陳吉仲此舉不意外，因民進黨怕陳吉仲留任會影響選情。

陳吉仲17日一度傳出請辭獲准的消息，雖在前行政院長蘇貞昌否認、政院沒准辭的情況下，陳吉仲暫時保住官位。不過陳吉仲最終仍在19日於臉書撰寫2000字長文請辭，並強調近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，造成社會大眾不應有的恐慌，農業部遭受不應該背負的指責，「我要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職」。

YouTube頻道桃園孫先生昨（20）日對於「農業部長陳吉仲請辭獲准，你怎麼看？」進行網路民調，截至今日中午12點止，有逾9千人參與投票，有89％的網友表示「不意外，民進黨怕陳吉仲留任會影響選情」、有9％的網友表示「很意外，以為民進黨會力保陳吉仲」，另外有其他意見或沒意見者則各有1％。

對此，網友紛紛回文表示「民進黨怕影響選情，才切割的」、「棄車保帥，政治考量」、「原來民進黨也有害怕的時候」、「不得不准辭陳吉仲，因蛋蛋案情太過囂張，衝擊民進黨」、「大概又是換個官做」。