台灣首艘自製潛艦首艘原型艦已完成封殼及塗裝作業，將在月底和國人正式見面，外界關切，這艘創下台灣國防及潛艦自製里程碑的首艘未來的「艦名」將如何命名?讓外界相當好奇關切，軍方更是保密到家。但消息人士透露，首艘艦將命名為「海鯤」，舷號編成711，將由蔡英文總統主持下水儀式。

遇了解，命名海鯤號的發想，是源自莊子《逍遙遊》內篇，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。」也帶有神祕難以掌握的深意。

國造潛艦原型艦在本月初完成封殼作業，並由台船防蝕科技的工作人員，自9月1日至10日，以自動機器進行原型艦的外殼的防銹、防音波藥劑等共5層塗漆作業，完成防銹、防音波藥劑塗層後，原型艦的艦體建造的工程就算是完成，將於9月下旬亮相。並請蔡總統命名。

原型艦的命名與舷號為何會編711?軍方官員說，海軍現役4艘潛艦的舷號為791至794，分別是791海獅號、792海豹號、793海龍號、794海虎號。「79X」系列的後續舷號（795至799）只有5艘空間。

考量後續艦規畫量產7艘，加上原型艦，合計8艘，繼續沿用「79X」舷號，會不夠用，因此將不會沿用「79X」系列的舷號規畫。

台船董事長鄭文隆指出，潛艦封殼完成後，象徵船的生命誕生，故封殼後將辦理「命名儀式」，而命名者自古以來均由女性擔任，由「Godmother」（教母）賦予船名並給予祝福，屆時封殼後將邀請女性命名。

鄭文隆解釋，潛艦與水面艦稍微不同，潛艦殼外有不少機密裝備，不宜對外曝光，且需經過多道測試才能真正泡水，因此，封殼完成命名儀式後，除機密裝備必須掩蓋外，也不會直接放到水裡，但為沿襲自古以來的造船傳統，會給予簡單「接觸水」的意念。

國造潛艦的舷號，仍會使用「7」字頭，海軍規畫定案後連同潛艦命名名稱，已在日前併呈送總統核定為「海鯤號」。