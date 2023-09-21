作家李昂搭捷運不舒服，詢問年輕人能否讓座遭拒，竟發文嘲弄貌似高中生的女乘客懷孕，引發網友討論，律師呂秋遠今也發文說，李昂曾是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成「以懷孕來嘲弄對方」的霸凌者？她如今的行為散發出莫名的腐敗味。

律師呂秋遠今在臉書發文分享，作家李昂發文公審坐在捷運博愛座上，沒有讓座給她的年輕女生，留言處還嘲諷她們如果是中學生懷孕，倒是很恭喜。這種行為，散發出莫名的腐敗味。

呂秋遠表示，博愛座是給有需要的人，不是給老人，而「需要」這件事是主觀的，不是客觀的。只要覺得想坐就可以去坐，大家都很累，付同樣的票價，只看先來後到，誰看年紀？這個年輕人可能已經快被課業、補習、熬夜上班壓垮，老年人可能體力還比較好，累這種事，誰在看年紀？

呂秋遠指出，這件事最可怕的地方在於，她把當事人的照片放在網路上公審，只因她沒坐到「博愛座」，而且在底下的留言裡，嘲弄對方可能是中學生懷孕，她曾是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成「以懷孕來嘲弄對方」的霸凌者？只因她要去巴黎準備事務繁多，導致身體疲累，此時坐不到博愛座就覺得現在年輕人怎麼樣。

呂秋遠也說，以李昂的身份地位，真的累了就先別出門，若非要出門不可，還有點錢就坐計程車，至於公共交通工具要怎麼定義博愛座，不用問蔣萬安，問問她自己就好。

貼文PO出來不到1小時，就吸引萬人狂讚，不少網友留言討論，「博愛座又不是老人保障席，需要的人可以用，她自己得不到就開始質疑諷刺，還要向市長告狀，發臉書搏同情，這樣的老人真的很糟糕」、「能出門的老人就不夠老，不然就請司機，否則就不要出門造成人家困擾」。