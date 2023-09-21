新北市目前設有25處原住民文化健康站，時常能看見志工溫暖陪伴在長者身旁，以無私奉獻的精神投入志工服務，為社會帶來正向典範。文化健康站是促進在地原住民長者健康，提供多項關懷照顧服務的重要場所，志工與長者的關係就像家人一樣，因年齡相近，生活經驗與世代記憶重疊，漸漸成為長者心理上的支持，串聯新北照顧服務體系，成為推動健康服務的關鍵角色。

布農族的余三妹平時在淡水文化健康站擔任志工，協助長者測量血壓、掌握長者健康狀況。最近有位長者因心臟開刀裝支架臥病在家休養，余三妹主動到府協助長者打理餐食，因為有了像余三妹這樣的志工，願意奉獻與付出，傳遞愛的能量，讓長者們深信文化健康站就是他們的第二個家。

林賢治擔任烏來區忠治文化健康站志工，同時也是一位獨居長者，透過在文化健康站與長者們互動，他感到不再孤單。從平常上課中發現自己對竹編技藝很在行，獨樹一幟的創作融合日常生活，賦予竹藝新生命。做出興趣後，林賢治總會親自上山砍竹，熱心教授長者竹編技巧，透過他對竹編的熱愛，漸漸影響長者走出家門參與文化健康站活動。

新北市原民局表示，原住民長者的在地安養是市長侯友宜相當重視的原住民族政策之一，文化健康站有專業的照顧服務員及熱心的志工們，主動關心長者的身心靈狀態，並依生活需求協助連結相關資源。感謝這些無私奉獻的志工們，付出熱心與愛心，為社會帶來正面影響。