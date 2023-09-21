「元宇宙之究極奥義～無限列車！」今天下午起試營運。（柯宗緯攝）

高雄輕軌蜜柑列車大變身，成為全球首創5G應用沉浸式展演車廂，今（21）日首度曝光。（柯宗緯攝）

高雄輕軌蜜柑列車大變身，成為全球首創5G應用沉浸式展演車廂，今（21）日首度曝光。（柯宗緯攝）

高雄輕軌年底將成圓，斥資3000多萬元，將蜜柑列車大變身，成為全球首創5G應用沉浸式展演車廂，今（21）日首度曝光，透過5G技術，介紹高雄亞灣、龍貓隧道等景點，並可與輕軌少女隊互動體驗，玩遊戲集點可換商家折價等優惠。今天下午3起將試營運至明年2月底，民眾可上網查班表追車。

高雄輕軌蜜柑號導入5G大變身！ 新亮點曝光還可集點換優惠

為推廣5G潮流趨勢，高雄捷運公司與方陣聯合數位科技公司、佳駿科技公司合作，在經濟部工業局、高雄市政府經發局、捷運局指導下，結合高雄在地的特色與產業目標，在落地實證的5G設備環境中，完金採用5G開放網路架構結合「創新應用與服務」之產業領域，推出「元宇宙之究極奥義～無限列車！」。

陳其邁指出，今天結合在地兩家廠商方陣聯合、佳駿，他們在沉浸式表演、智慧交通都非常有經驗，這次與高捷合作推出列車不同沉浸式表演、沉浸式體驗，促進觀光，也讓民眾知道搭輕軌沿路有龍貓隧道等景點，了解高雄在5G AioT和數位內容產業成果。

陳其邁提到，輕軌每日運量達1.3萬人次，人數也在穩定成長，預計今年底全線通車，也就是輕軌成圓，感謝高捷董事長楊岳崑、感謝蜜柑，共同配合行銷城市，尤其公車月票實施後，高捷也利用多元方案票證及各種路網、場站開發更多元，更開拓高雄以TOD（大眾運輸導向型發展）為核心的市政建設。

楊岳崑指出，這次高捷以全球首創沉浸式車廂展演為主軸，將高雄輕軌車廂打造成為智慧移動式展演場地，結合5G技術應用，達到高速低延遲的體驗效果，可望吸引更多人搭乘輕軌、提升運量。

這輛彩繪列車，外型以最受歡迎的蜜柑號2代載著民眾穿越體驗水土光火等4個元宇宙世界為理念，搭配可愛的蜜柑站長，超級吸睛，並以5G創新科技，應用於「5G沉浸式展演」、「5G虛擬 IP 真人即時動態捕捉互動導覽」及「5G元宇宙互動遊戲」。

高捷指出，今天下午3時起試營運到明年2月底，民眾想追車可下載高雄iBus APP，查詢編號03，就有相關班表資訊；而民眾在列車上玩遊戲，可以賺「蝦幣」，累計點數可換折價券，目前有5個商家提供優惠。