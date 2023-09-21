高雄市羅姓夫妻日前遭樓下鄰居吳男殺害，年僅5及6歲的小兄弟目擊過程，近日小兄弟藉由繪畫來抒發心情，1人畫中的他淚流滿面，和躺在一旁媽媽，另1人同樣畫著流淚的自己，還畫出爸爸媽媽像是躺在棺木中，「但他們卻碰不到…」，講到這小兄弟爺爺忍不住情緒，盼能在各界協助陪伴下，讓他們漸漸從傷痕中慢慢走出來。

小兄弟目睹雙親遭樓下鄰居吳男殺害，今日是夫妻倆頭七，小兄弟奶奶表示，當時怎麼告知兄弟倆父母親過世的事實，是一大道關卡，當時告訴兄弟倆事實後，老大掉眼淚，老二說則討抱抱，甚至還問：「是不是我害的？」，但奶奶告訴他這是他壞人的錯，你還跟哥哥一起找人救爸爸媽媽，你們都乖乖在家，他才放聲大哭。

小兄弟不僅睡覺時不時會哭哭醒醒，甚至半夜會起床要找人，表示自己很想念爸爸媽媽，近期他們則以畫圖方式，繪下對父母親的思念，1人畫出藍色天空下，有兩個紅色的大小愛心，但爸爸媽媽像是躺在冰櫃中，一旁的他忍不住哭泣，則是流著眼淚想念著父母，另1人則畫出流淚的自己和躺在一旁像是身受重傷的媽媽。

小兄弟爺爺則說，直到那天看到孩子哭，懸在半空中的心才稍微放鬆，希望透過療程，能讓孩子心中陰影更為撫平。爺爺說，今早來看父母親後，提到希望爸爸媽媽能再來到夢中，藉由圖畫呈現意象，但就像是「爸媽躺在棺木中，但他們碰不到…」，希望盡量藉由圖畫表達自己內心的話，講到這讓年邁的羅父忍不住哽咽。