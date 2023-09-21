國家防災日大規模震災救災動員演練，總統蔡英文（中）致詞，AIT處長孫曉雅（左）也在場。（羅浚濱攝）

國家防災日大規模震災救災動員演練，總統蔡英文（後右）視察救災器材。（羅浚濱攝）

國家防災日大規模震災救災動員演練，有19國救災相關人員出席。（羅浚濱攝）

921國家防災日大規模震災救災動員演練結合行政院「災害防救演習」，21日在新竹縣體育場進行，蔡英文總統到場視察，AIT處長孫曉雅全程陪同但未發言，並有19國救災相關人員前來觀摩，蔡英文指演練驗證國內的救援量能，更為了參與國際救災預作準備。媒體問「陳吉仲下台是否會不捨？」蔡英文未回應。

蔡英文致詞感謝新竹縣政府與中央跨部會合作，辦理救災動員演練，也感謝全國各地參加的單位與團隊，指今年是第一次透過全球合作與訓練架構進行，共有19國一起觀摩演練，除了驗證國內的救援量能，更為了參與國際救災預作準備。

蔡英文說，演練採取新型態的國土安全演習和評估計畫，以無腳本、現場下達狀況的方式，提升臨場應變能力，同時今年有更多新型科技投入，像是特種搜救隊就藉由無人機即時傳遞現場影像，建立3D建模，協助勘災作業。

另外，現場救災儲能裝備，更是能為搜救作業及維生系統，提供穩定的電力，這次也建置能夠轉換不同電信業者的災害漫遊，搭配軍、警、消跨體系、跨縣市的通訊整合，強化科技通訊韌性。

蔡英文指剛才看到各單位都展現出平時訓練的成果，她要謝謝大家的努力與付出，也謝謝各個民間團體的支持和協助，像是慈濟就如同過去深入災區，為災民服務，今年也提供了重要的支援。還有壯闊台灣聯盟和美國精神，共同培訓了2支民間自主緊急應變隊，演練也展現出第一線救災的戰力。

蔡英文並說，防救災工作需要每人的力量，稍早她也到新竹特殊教育學校，參與學生防災演練，未來政府會持續努力，落實防災教育，提高民眾防災意識。此外，也要讓防災措施與時俱進，同時加強跨國合作，提升救災能量。我要特別感謝參與演練的國際友人，最後預祝今天的演練圓滿成功。