彰化蛋黃酥名店「不二坊」中秋節訂單總是爆滿，台中一名蔡姓女子表示，不二坊開放預訂的那天，就出動家族10多人打電話搶訂，連續打了2天電話都沒成功，直到第3天幼兒園的小姪子才撥通電話，前後總共撥了6萬通電話，買到1500顆蛋黃酥，總計花費7萬5千元，她把一盒盒的蛋黃酥排放在客廳地板上，有如「蛋黃酥地磚」超級壯觀。

據《三立新聞網》報導，蔡小姐表示，不二坊8月16日上午9時開放預訂，當天她出動家族10多人，動用15支手機以App自動重播，連續撥打2天都未接通，第3天幼兒園下課的小姪子幫忙打電話竟然接通，前後共撥打6萬通電話才成功，讓所有人超級開心，立刻下訂1500顆蛋黃酥，總計花費7萬5千元。

蔡小姐表示，去年也為中秋送禮需求，曾委託代購，今年不想再給代購賺代購費，才拜託家人一起幫忙打電話。近日收到蛋黃酥，她將其排放在客廳地板上，乍看之下就像「蛋黃酥地磚」，她也請「最大功臣」小姪子和蛋黃酥合照，她說這是史上最難訂的蛋黃酥，但辛苦有代價。