新修正《犯罪被害人權益保障法》於今年7月1日正式施行，擴大保護服務的範圍、加速補償金的審議流程。民進黨立委吳玉琴表示，法務部在113年犯保相關預算上增加約12億，這是好事，但業務量都是2倍、3倍成長，因此希望法務部可以加強專業人才遴選。民間監督犯罪被害人權益保障聯盟也呼籲應廣納人才，改選犯罪被害人保護協會董事以及建立良好教育訓練，落實司法改革。

根據法務部資料，落實犯罪被害人權益保障工作，督導犯罪被害人保護協會辦理犯罪被害人及其家屬之法律協助、心理輔導與生活重建等各項保護服務，經統計犯保協會2023 年 1 至 6 月共服務16251 件次，支出金額 2904 萬 9091 元。統計顯示案量極大，但以現有人力70人，其實相當吃緊。

吳玉琴表示，看到法務部113年預算，在犯保相關預算上是增加蠻多的，大約有12億左右，其中針對犯罪被害人補償金的部分，從在3億多增加到約8億5000千萬，這都是好的發展。但是因應新法，犯保協會的服務對象，也擴及至被害人的「家屬」，業務量將提升2至3倍。

吳說，法務部雖提出人力規畫，今年將增加46人，明年則要增加68人，加上既有的70人，總共184人，蛋怎樣讓這群進來剛進來的夥伴能夠有熱誠、有積極的組織文化。都需要詳細規畫。因此也會在立院持續要求法務部提出更詳細的工作計畫，落實預算編列使用。

民間監督犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌表示，對法務部提出三點呼籲，包括法務部及警察機關，應建立「第一時間」的通報機制。林透露，2022年舊法時期，犯保協會有3208件案件來自檢察機關；但從警察機關轉介者，卻只有177件。就此可知，從警察機關轉介犯保服務的系統，過去並未成熟，但警方通常是第一線接觸被害者的人，通報機制必須建立。

再者就是儘速廣納人才，依新法啟動董座改選作業，以及犯保協會重新建置服務流程及教育訓練，帶領服務品質再提升。 林說，新法上路後，對於犯保協會而言，工作項目、範圍的擴展也是一大挑戰。對此，總會應積極建立有效的方法，並督導各分會落實，以使全國的被害人，都接受到高品質的服務及關懷。

國立台北大學犯罪學研究所副教授黃蘭媖說，113年犯保協會的工作計畫，業務項目增加很多，可針對有限人力下的工作分配，以及如何實現完整的教育訓練的體系都沒有詳實規畫。擴編後新進人員恐難以應付犯罪被害人權益保障法新法。所以希望能夠看到除了新一波的人事遴選，希望能夠看到更多令人耳目一新的，包括董事會的成員、有熱忱的人才能夠從各種專業、從這各種層面來去幫助犯罪被害人保護。