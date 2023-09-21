進口蛋爭議延燒，農業部代理部長陳駿季21日上午赴行政院會報告「進口雞蛋專案成效與精進作為」，報告提到，以3到7月進口1億4000多萬顆雞蛋量來說，使得消費者減少購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上。

農業部指出，為解決國內缺蛋問題，自3月起緊急自澳大利亞、美國、泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其及巴西等地區專案進口雞蛋，調度給蛋加工及洗選業者，供應各通路需求，消弭雞蛋黑市問題，並平穩蛋價。

農業部強調，專案進口雞蛋均依我國衛生及檢疫規定辦理進口，輸入蛋品須檢附出口國官方衛生證明文件，除須符合我國檢疫規定外，輸入時並採逐批抽驗合格，才可通關放行。政府加強邊境把關，食藥署如檢出不符我國衛生安全規範進口雞蛋，均於邊境外退運銷毀，不會進入國內市場。

談及政策效益，農業部提及，以3到7月進口1億4千多萬顆雞蛋量來說，使得消費者減少購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上，雞蛋專案進口後，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭及維持平穩。

農業部提到，當前已公布專案進口貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，並於9月19日在農業部網站公開專案進口雞蛋專區。

同時，日前已主動公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊。農業部已會同衛福部食藥署自19日起，連續3天展開聯合稽查，亦協助地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。

農業部說，也協助業者就有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。

陳駿季補充，農業部內部規畫，缺口達5％時將啟動橫向調度，協調原先的加工用的雞蛋先進到市場，讓消費者優先使用，單日調度量以12萬箱、2400萬顆來算；若缺口達到10％時，表示橫向調度已無法滿足消費者所需，就必須適度進口，調度量以2400顆計算，因當時時黑市價格已飆漲到80、90塊，若雞蛋不進來，每顆蛋不只貴2塊以上，國內雞蛋復產至少要延續半年才能逐步回升，這樣算起來大約是60億。

至於整個雞蛋進口費用，陳駿季說，目前持續在做專案進口，並建立滾動倉儲觀念，會隨著國內生產的供應穩定度做調整。舉例來說，現在國內生產穩定度適當的時候，8、9月份進口的數量大概是300多萬顆，最高可能到4、5000萬顆，所以會隨著國內生產調整。