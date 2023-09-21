國民黨主席朱立倫昨表示，大部分民調國民黨總統參選人侯友宜都是第2名，都是往上升，內參民調也是保持第2，領先民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲今表示，他也清楚現在民調就是要做「侯友宜追上來了、柯文哲掉下去了」，現在要操作很容易，民調多少只要看民進黨打多兇就知道。

柯文哲今天上午舉行長照政策發布記者會，受訪時被問起朱立倫的說法，柯文哲表示，不管是選舉或執政，都把它當成改變政治文化社會運動，從2014年到現在都是這樣，政治固然有世俗一面，但也不要忘記政治有理想一面，政治還是有理念、價值，看到今天台灣每天在討論的就是權位的分配，講一大堆。

柯文哲說，自己也非常清楚，最近那些民調就是要做這個，「侯友宜追上來了、柯文哲掉下去了」，民調他也是專家，也沒造假，只要市話跟手機比例調一調就可以，他的支持度在手機比較高，因為在年輕人、高社經地位支持度比較高，所以只要用手機民調就高，用市話做民調就低，所以要操縱很容易，甚至同一家機構，人家不會很仔細看這次手機、市話占幾％。

柯表示，自己跟幕僚說，「民調多少，就看每天民進黨打我們多兇就知道，如果我們很爛，他們根本不會打，所以你看他這陣子都很少打侯友宜」，只要每天晚上看call-in節目，打誰就知道民調多高，打越兇就是民調越高。