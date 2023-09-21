為提升拍賣環境衛生，台北漁產公司經歷逾半年協調及規畫，21日宣布萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程開工，期盼在臨時中繼市場期程內打造更完善交易空間。台北漁產公司表示，本次工程將改善臨時中繼市場鋪面及更新溝渠，預計今年12月前完工。

台北漁產公司董事長鄭世維指出，在國內漁產運銷通路中，台北漁產扮演重要樞鈕角色，更以食品安全、環境衛生及人員安全為第一優先，上任至今積極爭取臨時中繼市場環境改善工程，感謝台北市長蔣萬安及市府團隊協助大力推動，共同為漁產交易打造更好環境。

漁產公司說明，過去配合市場改建工程，於2020年3月遷至華中橋下堤外臨時中繼市場營運，沿用舊有運動場地坪，但是近3年來，因市場大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，出現地面破裂、坑洞及積水等情形，造成營運時諸多不便。

漁產公司進一步表示，本次環境改善工程，將針對臨時中繼市場進行鋪面改善及溝渠更新，預計今年12月前完工，持續為優化交易空間及保障食品安全努力。