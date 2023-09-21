總統立委大選將近，民調顯示藍白合可望扳倒民進黨，國民黨主席朱立倫今透露，區域立委選區協調已差不多到一個段落，團結氣氛堆疊後就剩「大局」的問題，最後階段一定要以此為重，若藍白分裂就是成就民進黨及其總統參選人賴清德。

朱立倫昨透露，國民黨內參民調顯示，總統參選人侯友宜目前相當的穩定，跟民眾黨總統參選人柯文哲很接近，但侯友宜「略微領先」，保持第2。民進黨立委王定宇就解讀，就是要叫柯文哲要乖乖當副手。

對此，朱立倫說，民進黨一定會這樣解讀，而國民黨民調只是做一個參考，最大價值便是說明當在野陣營團結時，不論侯友宜或柯文哲，都能贏過賴清德，且不只國民黨，其他媒體的民調也是同樣的結果，所以最重要是團結大家的力量，沒有民進黨所講的陰謀。

針對各界最關心的藍白合議題，朱立倫表示，國民黨、民眾黨在重要政策議題相互合作，包括追查進口「壞蛋」、「混蛋」的食安議題，兩黨態度都一致，只有民進黨躲起來。他強調，兩黨立法院黨團合作會新會期會有更進一步的合作，以最大地發揮監督力量。

媒體好奇，是否有和民眾黨主席柯文哲聯繫？朱立倫回應，他和柯文哲是舊識，兩人一定保持聯繫，且藍、白有共同目標，希望台灣能夠更好，一些重要的政策、重要的議題，或是未來政府改革、兩岸和平等，兩黨都會有共識。

朱立倫也透露，藍、白在立委選區協調上，差不多已經到了一個段落，國民黨會繼續努力，藍、白堆疊團結氣氛後，最後就是大局的問題，如果分裂就是成就民進黨與賴清德，這是民眾期待的嗎？

另外媒體報導稱國民黨財務拉警報，朱立倫說，國民黨被民進黨清算後便完全沒有資源，但仍是秉持意志力打每一場選戰。而此次侯友宜訪美，國民黨也沒任何行政、經濟資源，仰賴少數志工與僑界的力量，才能順利成功，這也顯示出國民黨團結的力量有多大。