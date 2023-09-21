日本財務省昨天公布8月貿易統計初值顯示，包括水產品在內的食品對中國出口為141.86億日圓（約合新台幣31.2億元），年減41.2%，創下近12年來最大跌幅。

日本自8月24日啟動福島核處理水排海，中國政府大表不滿。據日本共同社20日報導，財務省認為，有關數據是受到東京電力公司排放福島核電站核處理水入海後，中國全面暫停進口日本水產品的影響。這項數據創下近12年來最大跌幅。

日本朝日新聞說，中方措施的影響已經開始顯現；讀賣新聞則認為，影響今後有可能進一步擴大。

日本第一生命經濟研究所經濟學家大柴千智分析，「8月的數據揭示了影響日中貿易的政治因素」；日經亞洲 表示，大柴千智指的是中國全面暫停進口日本水產品，以及日本7月23日起正式實施的尖端半導體出口管制措施。

日經亞洲提到，對中國出口約占日本出口總量的20%。據日本水產廳的數據，中國是日本去年海產品出口的最大單一市場，出口額871億日圓，最受歡迎的產品包括扇貝、金槍魚、海膽、鯛魚和海參等。

關於半導體管制，據日本經濟新聞分析，中國最終將能自行生產先進半導體製造設備；日本大和總研經濟學家岸川和馬則表示，日本半導體設備製造商有必要在其他地方填補中國市場失去的需求，「這些公司可能已經在努力開拓銷售渠道，但現在只完成了一半」。

日本排放核處理水的影響也波及旅遊業。據朝日新聞昨天報導，日本雖於8月進入中國恢復出境團隊遊第3批名單，但未能因此提振外國遊客數量。

日本官方昨天公布的估算數據顯示，8月的訪日外國遊客總數215.69萬人，恢復至2019年同期的85.6%，其中中國遊客36.41萬人，雖比上月增加6.6%，但僅為2019年同期的36.4%。（編輯：周慧盈/朱建陵）1120921