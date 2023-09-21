大聯盟官方宣布，釀酒人牛棚右投米西亞（J.C. Mejia）因未能通過藥檢，將被禁賽162場，大聯盟會端出如此重刑，是因為米西亞早有前科，去年他也在康力龍（Stanozolol）的檢測中呈現陽性反應，而遭禁賽80場。

米西亞現年27歲，大聯盟生涯沒有太多亮點，累積2勝7負、8.32自責分率的平庸成績，2021年米西亞被守護者交易到釀酒人，去年只出賽2場，留下2.1局失6分，自責分率高達23.14，5月被驗出使用禁藥，該季米西亞再也沒有登上大聯盟。

服完球監後，米西亞今年7月重回大聯盟，表現仍是起伏不定，最近2場出賽狂掉5分之多，8月中又因為右肩發炎進入60天傷兵名單，最終傳出米西亞二度使用禁藥的消息，由於待在傷兵名單的時間並不算在禁賽天數內，米西亞明年賽季也將跟著報銷。

根據《密爾瓦基哨兵報》記者霍格（Curt Hogg）報導，釀酒人總經理阿諾德（Matt Arnold）對此發表聲明：「釀酒人球團完全支持大聯盟的聯合藥物預防與治療計畫，並贊同根除任何非法提升成績的手段。」