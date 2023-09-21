手機晶片大廠高通早在8月就傳出10月要在台灣裁員200人，此事成真，昨（20日）有網友在PTT發文表示，朋友遭到裁員，資遣費只有N+3引起討論，甚至還有人提到前陣子才收到面試通知，相當錯愕。目前台灣高通未有進一步說明。

原Po發文提到朋友遭裁員及資遣費水準，不禁感嘆，「某些外商來台灣設分部就是要cost down，所以連資遣費也要比別間少，看來沒有在台灣長遠發展的打算吧？」此外，原Po也聽朋友透露，這一波影響人數不少，或許真的有新聞所說的200人以上。

網友們熱烈討論此事，甚至有人才剛收到面試邀約，「跟年資或職級有關吧，今天至少聽到三種價格了」、「奇怪我前部門還在找人，是新竹裁員嗎」、「前陣子才收到他們面試邀約，居然還要裁」、「算一個月底薪20萬，隨便也是百萬起跳。」

由於消費性電子產品景氣急降溫，高通面臨巨大衝擊，今年6月就已經在美國裁員約500人，8月則傳出10月會在台灣裁200人，另外，公司為了撙節支出，還祭出今年不調薪、分紅打7折的手段。