民進黨總統參選人賴清德今開「國家希望工程」國政願景記者會，提出長照3.0政策，恰巧的是，民眾黨總統參選人柯文哲上午也不約而同公布長照政策，柯還批評，蔡英文總統長照2.0政策預算不夠、照顧不足、制度無著，對此，民進黨立委吳思瑤反批，做到流汗嫌到流涎，驕傲如柯文哲，眼中自然是容不下別人比他強。

吳思瑤指出，7年多蔡政府的長照預算投入由46億提升至650億，成長14倍；長照服務據點由700處提升至12460處，成長17.8倍；長照人力由2萬5194人增加至9萬5786人，增加3.8倍；長照服務人數由9萬人成長到46.6萬人，成長5倍，柯文哲嘛幫幫忙，要開支票前，先比一比成績。

吳思瑤表示，柯文哲當台北市長8年，都是六都最後一名，選總統還敢振振有辭，畫大餅說大話，柯文哲說當總統要提高長照覆蓋率，但柯當市長8年，台北市長照服務涵蓋率只有47.33％，遠低於全國平均69.51％，全國排名第20。

吳思瑤還指出，柯文哲說當總統要提高住宿型機構補助，但柯文哲當市長8年，住宿型機構服務床位數大缺8311床，就是六都最後一名，再來比比「一國中學區一日照中心」的推動，台北市至2022年底完成設立只有59家，3年間增加家數只有29間，又六都最後一名。

吳思瑤酸，擁有權力的時候，不做好；爭奪權力的時候，會做好？賴清德很謙遜地說，「讓他批評，我來做事！」見風度，也見真章。

民進黨立委范雲也提到，賴清德提出的政策有4大亮點，過去被忽視、其他候選人視而不見的健康政策在這裡；談到長照，不能忽視的是在地老化，要鼓勵長輩走出家門，長照3.0非常強調社區性、整體性的長照。

范雲指出，談到照顧，不能忽視的是減輕家庭照顧者重擔，家庭照顧者們，無酬負擔照顧工作，也長期付出情緒勞動，巨大的身心壓力，常讓他們喘不過氣；第三個亮點談到健康，不能忽視的就是心理健康，第4個亮點，談到醫療，不能忽視的是醫護人員的勞動條件。

她相信，賴清德上任後，將能持續建立一個不分性別、階級，族群、身心狀況，同時包含照顧者與被照顧者都能好好工作、好好生活的台灣。