國防部為了周日（24日）開放新竹縣湖口營區，特別將兩架AH-64阿帕契直升機進行「虎斑鯊嘴」彩繪，未料一度引起軍方高層下令打回票，引發民眾炸鍋，國防部順應民意，在部長邱國正拍板將破壞低視度的「白牙」塗暗後，峰迴路轉同意展出。第一架今天首飛曝光，而且還貼心的秘密藏了第二個彩蛋在機身，希望民眾能爭大眼睛仔細觀察，而這個彩蛋也在今天曝光，據傳開放當日還有第三個驚喜。

「嘴巴」咬住敵方戰車，顯示攻擊直升機的功能就是殲滅敵方戰車為優先。(青年日報提供)

陸軍航特部在日前就預告，將為這次睽違9年的湖口營區開放準備了「兩個彩蛋」，第一個彩蛋已於日前曝光，就是阿帕契直升機彩繪「低視度虎斑鯊嘴」。而第二個「彩蛋中的彩蛋」也在今（21）日搶先曝光，就是在塗裝中鯊魚的「老虎右眼」及「鯊魚嘴巴」兩個部分。

首架彩繪阿帕契今踢在湖口基地開放預檢中正式與國人見面。(葉庭欣攝)

透過特寫畫面可以看出，鯊魚「右眼」所代表的抬頭顯示器（HUD）投影在戰鬥機飛行員所配戴頭盔上的資訊，能將重要訊息同步整合顯示在頭盔裡的鏡片，達到人機一體的境界，而顯示鏡片就是在飛行員「右眼」。至於「嘴巴」的部分，象徵咬住敵方戰車，並讓他們舉白旗投降，因為攻擊直升機的功能就是殲滅敵方戰車為優先。

擔任這次彩繪顧問的飛安專家彭斯民指出，美陸軍 8th BATTALION, 229th AVIATION REGIMENT (FLYING TIGERS) AH-64D 於1988年獲准採用鯊魚嘴及AVG飛虎圖騰。該部隊跟飛虎隊一點關係都沒有，他們只是想延續飛虎精神，高司覺得很好，於是整隊24架阿帕契都塗成這樣。

彭斯民透露，當國軍長官詢問陸軍阿帕契塗虎斑鯊魚嘴的緣由，他只強調陸軍601旅「龍城營區」在龍潭，所謂「龍潭虎穴」、「龍城出猛虎，驍勇阿帕契」。

陸航今日共出動12架OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64HE阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機進行空中分列式。虎斑鯊嘴彩繪機也進行360度定點迴旋、垂直升降操演，模擬運用空對地飛彈對地面目標進行攻擊，更以180公里時速進行高速俯衝，及展演高速低空衝場、爬升，展現地表最強直升機的性能。

除了空中展演以外，陸軍也安排「地空整體作戰」，採營帶連實兵對抗，透過狀況設計，演練戰鬥指揮、戰場監偵、兵種協同作戰。先期並運用戰術型無人飛行載具實施戰場偵蒐，並利用阿帕契攻擊直升機、M110A2自走砲車、雲豹裝甲車掃蕩敵軍。