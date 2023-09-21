觀察過去行政訴訟，主管機關大多都以機關內法務人員進行辯護，金管會是近年少有的特例，找來大型法律事務所為其辯護。法界人士分析：「理律法律事務所依小時計的律師費，一小時少說也要上萬元，以一次開庭3小時起跳，加上事前的諮詢、溝通及訴狀撰寫，金管會打一次行政訴訟，至少要花數百萬元，而費用恐怕是全民買單。」

過去行政機關花公帑跟人民打行政訴訟已有不少爭議案例，沒想到，這次金管會特別聘請全台規模最大、收費昂貴的律師事務所打官司，不免讓人質疑，金管會若對裁罰沒有信心為何要亂罰？若對自己的行政裁罰有信心，又何必大花納稅人的錢找有名的大律所為其辯護？

一名律師表示：「相較於一般民眾繳納數千元的裁判費都不容易，加上行政機關花公帑打官司本就有爭議，金管會為什麼要如此大費周章？未來有關行政訴是否應該規定主管機關不應雇用外部律師，此議題值得討論。」