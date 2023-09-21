港星成奎安因常演反派，與李兆基、黃光亮和何家駒並列「香港影壇四大惡人」，綽號「大傻」的他過去演過《監獄風雲》，也演出喜劇《最佳損友》、《運財五福星》等，2009年他因鼻咽癌逝世，享年54歲。近日港媒報導，他的大兒子成旭文因涉嫌藏有近1公斤大麻被捕，而大傻的孫子也在2年前車禍過世，全家可說是禍不單行。

成奎安早年曾誤入歧途進入黑社會，因此受到牢獄之災，出獄後因為回到邵氏電影當演員，但他的家人似乎沒逃過走錯路的命運，據《香港01》報導，昨(20日)警方到西貢南圍村進行反毒執法行動，在一名男子的住處尋獲910公克大麻，消息指出該男正是星二代「大傻」成奎安的長子成旭文。

成奎安生前有兩名妻子，與元配馮月華育有大兒子成旭文，之後又與二房陳美芝生下小兒子成俊昕，成奎安早年不僅進過黑社會、當演員，2003年還一度動念參加香港區議會選舉，但最後落選，隔年傳出他被醫生診斷罹患鼻咽癌，接受了6到7周的化療及電療，他一度抗癌成功復出拍戲，但後來疏忽病情，最後在2009年病逝。

而被捕的成旭文育有兒子成俊賢，傳聞是成奎安生前最疼愛的長孫，2021年驚傳因車禍傷重不治，得年25歲，成奎安的弟弟成福安也在大傻過世那年相繼離世，今年初成福安的黃姓遺孀指控亡夫的墳墓遭人破壞，成旭文當時受訪表示，這是村子裡的傳統，先人過世8到10年會將骨骸挖出移到其他風水地，只是沒有事先通知黃小姐，且雙方還有遺產糾紛，如今成旭文傳出疑似涉毒被捕，使家務事又被搬上檯面。

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