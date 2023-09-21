SDN Band近日舉辦巡演。（無限志娛樂提供）

SDN Band近日舉辦巡演。（無限志娛樂提供）

SDN Band（Sun Day Night）是在各式音樂節中穿梭成長的新創樂團，團長兼吉他手柏安創團10年來，歷經團員更迭，現在的團員是他透過臉書公開招募，將臉友變隊友，挑選出雙主唱Hank和JoJo YHC、貝斯手雪碧、鍵盤手Yelo、鼓手小二，組成兼具搖滾與嘻哈兩大流行元素的6人電子搖滾樂團。平常他們各有不同工作，法律專家、寵物達人、軟體工程師、貿易商、電商行銷管理和爵士鼓老師，經濟收入穩定，組團玩音樂是共同興趣也是理想。

SDN Band最大特色是同時擁有媲美蘇打綠青峰與滅火器楊大正聲線的兩大主唱JoJo和Hank，首張EP《晝夜》開門歌曲〈Before Night〉就是2人共同創作演唱，表現出剛柔並濟的絕佳默契。他們分別在專輯中展現不同風格的音樂，JoJo寫下「想從忙碌工作中抽離、放慢腳步與自己對話，找回純粹小宇宙心情」的電子搖滾歌曲〈Alone〉，Hank則創作「每個人都像旅人一樣在世界遊走，只要堅持終將創造屬於自己道路」的鬥志搖滾歌曲〈在世界奔走Run Around The World〉。此外，團長柏安精彩脫口秀穿插表演中也是SDN逗樂粉絲的法寶，被團員譽為〈柏安夜夜秀〉最佳主持人，JoJo形容「柏安的串場常常神來好幾筆，讓空氣不凝結、毫無冷場」。

《晝夜》去年推出時遇到疫情，宣傳延宕到年底才舉辦6場巡演，加上平日工作及各地音樂活動邀約，近日終於推出成軍以來首支MV〈Alone〉。問到巡演中有沒有難忘的事？團員們說見證鼓手小二的感人求婚記最難忘。柏安透露原先小二就有求婚打算，規畫到一半碰到疫情無法實行，直到疫情解封開始巡演時，台北Revolver場剛好是12月25日耶誕節女方生日當天，小二假借演出之名讓女友邀很多朋友去看，事實上私下早跟這些朋友串通好，當天演出到一半，小二脫序藉故去上廁所，再進場時卻手抓一串浪漫氣球，一邊唱著女方曾指定的求婚曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，小二在台上唸完求婚詞單膝下跪，讓女方當場喜極而泣、感動答應求婚。

高雄百樂門巡演也令他們印象深刻，團長柏安回想說「演出前有一位觀眾進場就來恭喜我們說今天觀眾爆滿，但現場觀眾才進來20多位，我們還笑笑以為他是覺得獨立樂團這樣算多的，最後看他臉色不對勁說不舒服就先走了，才知道原來歌迷有陰陽眼，這個爆滿是好兄弟捧場，但他坦言自那之後，每一場演出都很順利，甚至還接到嘉義音樂祭、高雄品味音樂節的大型演出，反而要感謝當天到場的各種朋友。