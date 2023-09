綜藝大哥徐乃麟去年砸400多萬替愛妻汪家璉圓夢開烘焙坊,他今(21日)出席MEGA廚餘機皇產品發表會,聊起近日的進口蛋引爆食安疑慮,直言:「我是覺得蠻離譜的。」表示自家選用的雞蛋是與在地蛋商合作,雖然成本貴了1至2元,但強調吃得安心最重要。

以代言人身分出席活動的徐乃麟說,肉品有問題可以不吃肉,但現代人很難避免吃到蛋或是加了蛋的食品,對於進口蛋事件直呼離譜。徐乃麟認為雞蛋是生活上最基本食材,把關不好的話,人民怎能期待政府在食安問題上做得更好,「(蛋)這是一個大家都吃得到的,你說以前的萊豬我們不吃豬肉就好了,雞蛋幾乎每天都吃到,很多食品都會用到。」

至於乃嫂的烘焙坊有受到影響嗎?徐乃麟則回:「我們那時候用的雞蛋就是本地產的,而且就是獨家配合,比市面上貴了1、2塊。」希望消費者能安心食用。

本週六,徐乃麟的兒子徐新洋將迎娶俄羅斯籍的(Soa)宋蕊安,席開36桌,Soa的家人日前已經抵台,徐乃麟說親家公的個性跟他很像,婚禮當天應該會流露不捨之情,自己因為有嫁女兒的經驗,幫兒子辦婚禮已是「駕輕就熟」,他說除了當初入行的貴人胡瓜和方芳芳,也會邀請曾國城、熊熊、瑤瑤等工作夥伴到場。

至於婚禮的表演節目,徐乃麟透露將演唱英文歌曲〈Love Me With All Your Heart〉送給新人,Soa則依照習俗與父親跳舞,兒子徐新洋則擔心致詞時講得坑坑疤疤。預估婚禮花費300萬,徐乃麟霸氣表示自己會盡做父親的責任負擔費用,他也不忘對新人喊話,希望早點抱孫,趁自己還有體力,能幫忙分擔照顧的責任。