一般人都知道沒事要多喝水，但喝過量也會出事。一名48歲女性數月來有頻尿、水腫的問題，近來更頭昏無力而就醫。醫師檢查後發現，女子是因為太重養生，大量喝水情況下，導致白天頻尿，還每晚夜尿3次，也因此使其血鈉偏低，導致疲累、頭暈，也就是「水中毒」的低血鈉症。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，上述女子就診時，理學檢查其臉部只是緊繃並未水腫，尿液檢查正常，無血尿、蛋白尿等問題，但尿液比重很低小於1.005（正常值1.016-1.022），初步懷疑是喝水過多引發的頻尿症，請女子做好排尿日記。回診時發現，女子每天喝水與排尿量都超過7000毫升，腎功能正常，但血鈉偏低、僅130 mmol/L（正常值135～145）。他表示，喝水過多，造成「水中毒」的「低血鈉症」。

洪峻澤表示，一般常宣導民眾要多喝水，但水分的攝取與流失必須取得平衡，水份不足會脫水、中暑，但喝水過多也會出問題，可能引發水中毒。正常人喝水1500~2000毫升即已足夠，但這數量還必須納入三餐食物中的含水量，例如湯、水果、蔬菜、牛奶、咖啡等。

他表示，健康的人血液中鈉離子濃度是處在135-145（mmol/L）之間的穩定狀態，而心臟衰竭、腎衰竭洗腎和肝硬化的病人，因為水分和鈉離子排不出去、堆積體內，易造成水腫和低血鈉症，其症狀是疲累、頭暈、肌肉無力、嗜睡，嚴重者會意識不清，甚至休克昏迷，所以要限制喝水量，降低水中毒的風險。

他表示，上述女子深信水喝越多越好，除了三餐外還每天喝了超過7000 毫升的水，排尿也超過7000毫升，但無其他明顯症狀，這個現象需要醫師的警覺性和詳細的病史詢問，並確實做好排尿日記才能確定診斷。