《今日美國報》20日刊登我駐美代表蕭美琴的投書專文，批評中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻止台灣參與聯合國，但該決議從未提到台灣，更未要求將台灣排除在聯合國之外。對此民眾黨總統參選人柯文哲今表示，經濟力量夠，才有辦法養國防，國防夠才有辦法嚇阻的力量，有嚇阻力量才有辦法上台跟人家談，所以終究還是國家力量要夠強大。

柯文哲說，重返聯合國本來就是台灣的一個目標，只是說能不能做到，事實上2758當年由中華人民共和國取代中華民國在聯合國的位置，因為當年我們還是聯合國安全理事會成員，聽也知道怪怪，但的確沒後面敘述。

柯文哲說，理想歸理想，只是說怎麼去在國際現實當中找到台灣生存、甚至可以活得好一點的空間，其實很多東西也不是台灣片面可以決定，因為的確有大國的政治角力，2758號通過到現在也幾年了？50幾年了。

柯文哲說，結論是台灣在國際上生存本就不容易，還是務實，國家力量還是要夠強，有一天經濟力量夠，才有辦法養國防，國防夠才有辦法嚇阻的力量，有嚇阻力量才有辦法上台跟人家談，所以終究還是國家力量要夠強大。

媒體也問柯文哲如何評價國民黨總統參選人侯友宜訪美行。柯認為，美國AIT處長到政府高層、美國國務院、還是國防部等都表示，不管誰當總統，台美關係不會改變，只是應對中國的態度或許會有不同，他跟美方一再保證， 不管誰當總統，台美關係不會改變，只是應對中國方式或許會有不同，誰去美國其實都一樣，當然剩下就是各個政黨媒體包裝能力，有錢就廣告多做一點、業配買多一點，沒錢買業配就算了，但他要跟大家講，台美關係不會改變。

另外，台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）3月到大陸辦理註銷戶籍手續失聯，被中國拘捕至今逾6個月。柯文哲指出，富察在台灣取妻生子，也拿到中華民國身份證，應該被視為中華民國國民，所以政府有義務去保護富察，目前富察被關在中國好幾個月，從年初到現在，這也牽涉幾個問題，目前台灣跟中國完全不溝通，政府也假裝沒自己的事，這不對，既然是國民，本來政府就要出面去保護國民的生命財產，他還是要表達對他的關心，也表達政府應該出面去處理。

柯文哲說，他也認為目前兩岸完全不溝通是不好的，因為像這種事就不能解決，但是要跟中國講，中國若自稱是負責任大國，怎麼會讓一個人關起來好幾個月，也沒起訴、沒審判、也沒公開亮相 ，好像這人消失了，這不是一個負責任大國在國際上應有的表現。

柯文哲直言，這也是為什麼大陸每天講一大堆惠台政策，台灣人聽一聽就跑掉了，因為每天都做一些讓台灣人覺得不好的東西，這就是一個例子，所以北京政府對這種事情一定要小心，「因為你們的所作所為就讓台灣人民不信任你」。