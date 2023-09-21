雲林縣大埤鄉酸菜醃漬廢液殘渣再利用，可幫助水產養殖業發展。（張朝欣攝）

雲林縣大埤鄉是全台酸菜產量最多鄉鎮，為解決酸菜醃漬廢液與剩餘殘渣問題，21日雲林縣政府邀台大漁業科學研究所在大埤酸菜文化館，介紹「生物循環再利用技術應用於蔬菜醃漬廢水處理」，將酸菜廢液與殘渣變成水產養殖所需營養來源，藉由生態循環經濟方式，轉換成具附加價值的產品。

酸菜為芥菜加鹽醃漬後發酵的農產品，大埤鄉酸菜產量占全台8成以上，被譽為「酸菜的故鄉」，大埤鄉公所特別成立酸菜專業區，但酸菜醃漬後產生的廢液與殘渣，一直是個困擾，目前以「隧道式日曬蒸發與結晶處理設施」因應，不過結晶鹽屬事業廢棄物，仍須花費龐大經費進行後續處置。

雲林縣長張麗善表示，台大研究發現，芥菜醃漬過程所析出的氮磷鉀，是藻類與植物生長的必要元素，且鹽分、乳酸菌、微生物益菌，可回收再利用於水產養殖，因此計畫以生物循環再利用模式，將酸菜廢液與殘渣處理後，作為水產養殖生長所需營養來源，對其免疫力及育成率有很大幫忙。

張麗善說，縣府與公所積極與學術單位及廠商合作，找出酸菜醃漬廢水與殘渣去化方法，藉由生態循環方式進行農漁業廢棄物再利用，用具體行動落實永續環境，迎向永續發展SDGs15「陸地生態保育，永續利用陸域生態系，確保生物多樣性，防止土地劣化」，讓雲林成為垃圾資源化、經濟循環再利用的示範縣市。

張麗善指出，未來縣府將向農業部爭取補助，推動「建立技術研發與示範場域計畫」，除可解決大埤鄉酸菜醃漬廢液與殘渣處理問題，也能減輕河川優養化、土壤鹽化、病媒孳生等環境問題，朝生物資源永續利用方向發展，同時創造加值化產品，達成環保與產業共存雙贏目標。