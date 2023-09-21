渣打銀行21日發表最新報告指出，根據該行的模型推算，不大有利的人口趨勢、資本積累減慢及生產力增長趨於平緩，將拖慢大陸未來潛在經濟增長，因此將大陸2024年及2025年的GDP成長預測，從原先的5.4％和5.3％下調至4.8％和4.5％，並維持今年預測5.4％。

該報告指出，該行對新冠疫情大流行後大陸潛在增長的一項檢視顯示，若大陸不進行重大的結構性改革，到2035年經濟增速可能只有3％。該估算是基於產函數法，即將增長歸因於勞動力、資本存量和全要素生產率的變化。

此外，報告中還表示，大陸人口似乎已於2021年見頂，較預期更早。而在房地產市場持續調整、企業對增加產能態度猶豫的情況下，資本累積放緩可能更明顯。同時美國對大陸科技出口和投資的限制以及私人投資低迷，可能限制生產力的提高。渣打預測，大陸2023至2025年的潛在經濟增長率為4.5％至5％。