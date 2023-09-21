夏普表示，「夏普科技日」以「Be a Game Changer – 改變遊戲規則的技術，塑造我們的未來」為主題，於會場設有能體驗「智慧生活」、「智慧產業」、「智慧城市」和「永續性」的四大區域，介紹將成為公司中長期持續增長動力的創新技術。

夏普將攜手技術合作夥伴公司，提供參觀者體驗接軌世界創新的產品和服務。主舞台將安排由業界領袖進行的演講、對談和各種活動，並設置與新創公司及求職學生的交流場所，目標針對商業人士、一般民眾、學生等提供多面向體驗活動。

夏普表示，公司致力實現在人們的生活和工作方式等各種領域中具有夏普特色的創新。我們將持續致力於親近人們和社會，不斷提供新價值，並致力於建立一個「強大品牌企業『SHARP』」。

鴻海集團轉投資綜合持股夏普約34％，每季以業外權益法依持股比例認列損益。據鴻海財報揭露，夏普2023年上半年合併營收2546.38億元、年減6.49％，惟受首季認列大額資產減損拖累，稅後虧損達562.54億元，較去年同期獲利72.24億元顯著轉虧。