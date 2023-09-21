包括CGT等蘋果法國的工會團體要求加薪7%。以補償通膨帶來的損失，並結束長達數月的凍結員工招聘。工會幹部說，蘋果管理高層不希望加薪超過4.5%。

蘋果法國的CGT工會在聲明中說，蘋果高層無視於我們的合法要求，工會呼籲蘋果的四個工會在周五和周六進行罷工。

CGT還說，蘋果西班牙巴塞隆納分公司的代表也呼應了罷工。

工會要求員工在周六於巴黎Garnier歌劇院附近的蘋果旗艦店旁進行示威活動。

CGT工會的一名幹部說，罷工的呼籲已經送達法國20家的蘋果商店，包括在巴黎區域的9家直營商店。CGT說，工會在周二已經與蘋果歐洲高層進行視訊會議，蘋果基本上只說：「你們工作得很好，不要抱怨了」。

蘋果在法國頻頻出問題。由於發現輻射超標，法國當局在上周暫停了蘋果iPhone 12的銷售，讓蘋果大為震驚，到上周五，蘋果才承諾對法國iPhone 12用戶提供軟體更新，以平息爭議。