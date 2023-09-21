土耳其裔藝人吳鳳來台發展多年，與台灣老婆「Rynne」陳錦玉結婚8年，成了正港「台灣女婿」，兩人育有2個女兒；日前他發文表示，老婆動手術摘除一顆9公分的肌瘤，事後他再度向大家報平安：「雖然傷口還是很痛，但是她的心情很好」。

吳鳳19日發文提到，老婆子宮內長了一顆9公分大的肌瘤，還因此被誤認懷孕，術後醫師有將肌瘤給吳鳳看，讓他相當震驚，因為肌瘤「像是一個女生的手掌一樣大耶」；而吳鳳坦言，在等待老婆手術結束的過程中，因太過擔心忍不住哭了，所幸一切順利。

手術後幾日，吳鳳在社群上透露老婆的恢復狀況良好，雖然第一次站起來走路時，傷口還是很痛，但老婆心情不錯，甚至還對吳鳳開玩笑「以後肚子應該看起來很小吧？」；此外，吳鳳回家後向孩子說明媽媽狀況時，小女兒還以為媽媽肚子裡面有石頭，他也特別提醒孩子們：「媽媽回家之後，不要亂動她肚子！」而老婆預計星期五就可出院。

對此，Rynne也有發文說明自身狀況，由於肌瘤的位置壓迫到膀胱，造成頻尿嚴重，且因位置偏子宮後壁，無法使用腹腔鏡手術，至於不用動刀的海芙刀，也是因肌瘤組織較硬，評估後覺得不適合，最後才使用傳統開腹手術。