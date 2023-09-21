警方當場查獲郭嫌持有改造金牛座手槍1把（含彈匣）、子彈成品14顆子彈、改造工具1批、及毒品海洛因和安非他命等，全案詢後解送橋頭地檢署歸案。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

身背5條通的47歲郭姓嫌犯日前藏匿在於高雄市區某套房民宅，警方成立專案小組持搜索票前往查緝，當場查獲郭嫌持有改造金牛座手槍1把（含彈匣）、子彈成品14顆子彈、改造工具1批、及毒品海洛因和安非他命等，全案詢後解送橋頭地檢署歸案。

高雄市仁武分局日前接獲情資，掌握一名遭高雄地檢、橋頭地檢發布毒品、詐欺通緝的郭姓嫌犯，涉嫌非法改造槍枝及擁槍自重防止警方查緝。

經警方成立專案小組掌握藏匿處所後，持票搜索當場查獲郭嫌持有改造金牛座手槍1把（含彈匣）、子彈成品14顆子彈、半成品16顆、大型鑽頭1台、改造工具1批、一級毒品海洛因（含袋重0.22公克）、二級毒品安非他命（含袋重0.56公克）。

郭嫌見事跡敗露難逃法網，坦承改造槍枝、子彈犯行不諱，警方現場逮捕郭嫌，並將查扣槍械送往鑑識中心初步鑑驗，全案詢後解送橋頭地檢署歸案。

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