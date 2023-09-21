被稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，去年3月18日駕車在士東路撞死1名婦人、撞傷2名少女，被控過失致死罪，一審判決有期徒刑4年，全案仍可上訴。死者唯一的女兒得知判決後，感謝法官、檢察官在簡男顛倒黑白時，予以斥責並給予她鼓勵，判決簡男有期徒刑4年，對於判決結果，朱女表示「就像是止痛藥，讓我暫時忘記傷痛」。

朱女表示，事故發生後，心情一直處於緊繃的狀態，遺憾、難過以及失落交雜其中，簡男開庭時，態度囂張狂妄、顛倒黑白時，法官、檢察官幫忙伸張正義，但失去唯一家人的痛不能治癒，得知判決結果後，感覺就像「止痛藥」一般能安慰傷痛。

告訴代理人孫瑞蓮表示，簡男長期有飆惡習，法院未以較重的公共危險罪量處7年以上刑度，深表遺憾。

判決指出，簡男駕車行經行人穿越道，未減速慢行，導致謝姓失去寶貴之生命，朱女承受喪失親人之精神上創傷與無可挽回之遺憾，犯後否認犯行，不僅未向告訴人2人、被害人之親屬道歉、取得告訴人2人及被害人親屬之諒解，不思坦認自身之過錯，反而一再指摘死者謝婦、2少女未注意來車，影響交通安全等語，可認其犯後態度不佳，依道路交通管理處罰條例加重其刑，綜合考量後判處有期徒刑4年。