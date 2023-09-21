陳零九、邱鋒澤所組的雙人組合「九澤CP」，將於11月25日舉辦「九澤CP 愛在你身邊LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會」，並提前於本周24日在台北信義香堤大道廣場舉行簽票會，陳零九樂邀歌迷一起重溫舊地：「時間好快一下就過了2年，期待歌迷來簽票會找我們暖暖身！」邱鋒澤也開心喊：「想聽新歌不能錯過！無法到場的歌迷，我們11月25日小巨蛋不見不散。」

九澤CP於2021年在台北流行音樂中心舉辦「第四象限」演唱會，2年來累積許多新作品，對於即將迎來成軍4週年，近日正如火如荼籌備新專輯，邱鋒澤說：「新專輯創作了幾首節奏快的歌，非常適合在大舞台表現，希望可以給歌迷特別的新體驗。」並透露接下來可能會去拍戲，「任何挑戰只要有機會都會去嘗試」。陳零九與邱鋒澤也向粉絲們感性表示：「一直有你們的支持，讓我們可以繼續做我們想做的事，很幸福！」小巨蛋演唱會門票22日在拓元售票系統啟售。