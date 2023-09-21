據中國台灣網報導，9月19日上午，2023年貴州·台灣經貿交流合作懇談會在貴陽召開。海峽兩岸關係協會會長張志軍，貴州省委副書記、省委政法委書記時光輝致辭。新黨前主席郁慕明，立委李德維，大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華，台灣商業總會首席常務理事王權宏致辭，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉作視頻致辭。貴州省委常委、省委統戰部部長郭強出席，副省長羅強主持開幕式。

張志軍致詞時表示，貴州·台灣經貿交流合作懇談會已經成為黔台兩地重要的經貿交流合作平台和品牌，為台商台企來黔投資發展提供了更大商機，有效促進黔台兩地優勢互補、融合發展。希望廣大台灣同胞堅定不移推動兩岸關係和平發展、融合發展，順應發展大勢，把握發展機遇，找准自身定位，積極開拓進取，努力在貴州這片熱土上拓展新的合作和發展空間。我們也將一如既往支持黔台經濟交流合作，助力貴州成為廣大台胞同胞投資興業安居樂業的熱土。

時光輝代表貴州省委、省政府歡迎與會嘉賓。他指出，貴州深入實施圍繞「四新」主攻「四化」主戰略、努力實現「四區一高地」主定位，熱忱歡迎更多台商台企走進貴州，促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，不斷推進黔台合作邁上新台階，取得新成效。

郁慕明、高孔廉、李德維、丁鯤華、王權宏在致辭中表示，這些年來，貴州生態優勢、民族文化優勢等各方面優勢日益凸顯，交通等基礎設施不斷完善，城鄉面貌煥然一新，傳統產業加快轉型，新興產業不斷壯大，經濟結構持續優化，為黔台經濟交流合作注入了新動能。將繼續用好貴州·台灣經貿交流合作懇談會這個平台，深化黔台交流合作，促進共同發展，造福兩地同胞，共創美好未來。

2023年貴州·台灣經貿交流合作懇談會以「共享新機遇 融合共發展」為主題，設置專項產業對接、特色產業考察、多彩貴州體驗等活動，重點舉辦「黔台農業產業對接會」「黔台文旅產業對接會」「黔台林業碳匯經濟發展對接會」「黔台香藥草暨中藥產業發展對接會」四場推介對接會，促進黔台兩地各行各業人士的產業對接與合作。