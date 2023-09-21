台中市金寶公司與新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，日前被查獲疑涉產地標示不實，台中市府已全案移送檢調偵辦。對於外界為業者依規定標示卻送辦而抱屈，農業部表示，業者只要事實陳述就好，是否開罰檢調會根據業者說法來判定。

針對業者因標示不實而被送辦，農業部次長杜文珍表示，業者被送辦就針對事實來陳述，7月的時候中央畜產會有和食藥署確認標示問題，因雞蛋經過冷凍殺菌後已經不是殼蛋形式，食藥署說應依規定標示來源國，因此畜產會在7月時也和加工業者強調要也按照國內規定走。

依據「食安法」及衛福部於2019年11月7日發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品本即應標示 「原產地（國）」及有效日期。

然而各界關心的是，業者7月底前依照畜產會指示標示台灣結果現在卻被開罰，中央畜產會是否買單？杜文珍說，依照事實判定應該就沒爭議，該調查就調查，是否開罰就以檢調根據業者說法來判定。

至於部分縣市營養午餐現在禁止液蛋，杜文珍說，液蛋本來就是雞蛋使用的形式之一，還是要回到食藥署來說明。