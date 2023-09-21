進口蛋爭議延燒至食安問題，繼台農蛋品誤標效期後，又出現蛋品工廠產地標示不實，民眾怕吃到來源不明的過期蛋。對此，農業代理部長陳駿季21日說，鑑於消費者對進口雞蛋有疑慮，因此農業部希望在現有庫存和未來進口雞蛋的部分，會導向加工使用；未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即洗選包裝，全程冷鏈。

農業部長陳吉仲前天請辭獲准，今日正式生效，因此行政院會改由陳駿季代打「進口雞蛋專案成效與精進作為」報告。農業部今日也提出2項精進措施，第一，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主。本次專案進口殼蛋也以調度加工為主。未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即洗選包裝，全程冷鏈。

第二，每批進口蛋，從進倉、洗選、加工流向，定期彙整調度數量及洗選業者名單，提供衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場。

不過，有媒體提問，若未來專案進口雞蛋將以盒裝進口，價格是否比殼蛋貴？未來是否還能發揮平抑國內蛋價的功能？陳駿季說，鑑於消費者對進口雞蛋有疑慮，因此現有庫存和未來進口的雞蛋會導向加工用。

陳駿季解釋，目前台灣制度是進口蛋進到國內後，有效期限為洗選後1個月，這部分外界會有疑慮，未來當國內雞蛋需要再進口，會傾向從來源場直接洗選包裝，暫時消弭社會大眾疑慮，但相對來說，此方式會讓價格成本會變高。

陳駿季說，如果調降關稅讓業者自由進口，業者有釋出雞蛋的自主權，「價格不會聽你的話」，還是隨著市場價格來賣，但高賣後又減免營業稅或關稅，會賺更多，所以才希望請畜產會委託貿易商進口，由政府吸收價差，用平價蛋的方式供應消費者。

陳駿季說，政策絕對有效益，但這是台灣首次有這麼大量的雞蛋進口，也因為當時缺口的時間壓力大，必須更快進來，執行過程中有些疏忽的地方，必須要再更完善的地方，藉由這次會做更精進的改變，而雞蛋滾動倉儲是穩定國內雞蛋的供應穩定性，是必要的措施。