新北市瑞芳山區昨天（20日）發生群蜂攻擊登山民眾意外，不幸造成2人死亡9人受傷。新北市動保處人員及捕蜂達人觀察傷者傷口及民眾提供的照片，研判禍首應是黃腳虎頭蜂，但昨天警消事後並未找到蜂巢。為了避免又發生傷人意外，新北市政府動保處今（21）上山繼續尋找蜂巢仍未發現，宣布緊急封閉六個登山口，避免憾事再度發生。

昨日遭圍攻叮咬受傷的胡姓、焦姓男子，上午進行相驗，檢察官認定2人死亡原因是虎頭蜂叮咬引發的過敏性休克，無他殺之嫌。

新北市政府動保處今重回現場，並試圖尋找蜂巢摘除，但仍無所獲。為了避免意外再度發生，決定封閉爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路220巷口、傑魚宏欣倉儲旁、傑魚宏益玻璃廠對面登山口。

新北市動保處長楊淑方昨天表示，蜂螫事件發生後，動保處人員與捕蜂達人依照該登山團領隊提供的路線，搜尋長達5個小時均未發現蜂巢，若是蜂巢築在地底土穴，人員踩踏必然會驚擾到蜂群，但搜索過程中也未發現蜂蹤。

楊淑方說，捕蜂達人根據傷者的傷口和民眾提供的照片，研判螫人的是黃腳虎頭蜂，黃腳虎頭蜂吸吮樹汁為食，白天會離巢外出覓食，入夜才會回到蜂巢，當時應是登山客正好處於蜂群覓食區，遊客為闢路在劈砍枝幹時，驚擾到蜂群，引來蜂群攻擊。

楊淑方呼籲，秋季是蜂群出沒的最後一波高峰期，民眾到野外尤其是林木茂密處，應特別注意自身安全。