農業部長陳吉仲因近期進口蛋爭議不斷而請辭，今日辭令正式生效，但無論是日前記者會或昨日惜別會都強調是受到外界抹黑和不實指控。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘說，明明倉庫有一堆過期雞蛋但農業部還是選擇說謊，面對錯誤評估雞蛋需求和質疑一樣可以睜眼說瞎話，最不實的指控跟抹黑就是農業部本身。

陳吉仲於昨日惜別會指出，自己的離開不是重點，但是不實指控與抹黑排山倒海而來，台灣農業若要往前走，農業部就不能被打倒，否則他們就得逞了。

林裕紘指出，最不實的指控跟抹黑就是農業部本身，明明知道倉庫裡面已經有一大堆過期的雞蛋，但還是選擇說謊，說雞蛋通通沒有過期，但倉庫裡面明明放滿了一大堆過期1個月以上的雞蛋，面對質疑一樣可以睜眼說瞎話，農業部什麼時候面對自己不專業以及不誠實？

林裕紘表示，這幾天各種進口蛋洗產地流到各通路，造成消費者的恐慌，這始作俑者就是錯誤評估需求、大量進口雞蛋的農業部，難道這樣也是不實的指控跟抹黑嗎？農業部用我們的納稅錢，難道沒有表達的權利嗎？還是自己的表達也是不實的指控跟抹黑呢？

林裕紘說，既然政府要統一分配進口雞蛋，就應該把雞蛋進口量控制好，以往台灣一個月最多進口1000多萬顆雞蛋就可以平穩，結果5、6月共進口1.3億顆雞蛋，多了7500萬顆的雞蛋，2個月進的數量比禽流感以來的8年還多，怎麼會不出問題？這麼荒腔走板的事就是農業部的專業的評估嗎？還是也是不實指控跟抹黑呢？「知恥近乎勇，無恥近乎神勇，陳吉仲是我見過最神勇的人」。